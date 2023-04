Curling, Mondiali doppio misto 2023: altra sconfitta per l’Italia, vince la Scozia 8-6

Terza sconfitta per l’Italia, che nella partita valevole per il Gruppo A dei Mondiali di curling misto 2023, si arrende alla Scozia con il punteggio di 6-8. Sul ghiaccio di Gangneung, in Corea del Sud, Stefania Constantini e Sebastiano Arman non riescono a conquistare il ko contro il Canada e si allontanano ulteriormente dalle prime posizioni della classifica.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

REGOLAMENTO: LA FORMULA, COME FUNZIONA

CRONACA – Match fin da subito in salita per gli azzurri, che hanno subito tre punti nel primo end e due nel terzo. Nonostante i tentativi di rimonta c’è stato poco da fare, anche perché gli scozzesi si sono espressi ad un alto livello e non hanno concesso praticamente nulla. L’Italia ha avuto quantomeno una reazione d’orgoglio nel finale, accorciando le distanze fino al -2, ma ormai era troppo tardi. Ko dunque per gli azzurri, attualmente quinti a pari merito con Corea del Sud, Danimarca, Olanda e Repubblica Ceca; vola invece la Scozia, prima insieme a Canada ed Estonia.