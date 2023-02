Cremonese-Roma 2-1: l’ultima vittoria grigiorossa in Serie A era datata 31 marzo 1996

Spezzata una maledizione che sembrava troppo forte in questa stagione per la Cremonese. I grigiorossi hanno infatti vinto la loro prima partita in Serie A in questa stagione, battendo per 2-1 la Roma di Mourinho. Ebbene, prima di questi 3 punti, l’ultima vittoria della Cremonese nel massimo campionato era datata 31 marzo 1996, arrivata contro il Padova proprio per 2-1.