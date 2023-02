Paura per Scardina: il pugile è stato operato d’urgenza dopo un malore a fine allenamento

Daniele Scardina è stato operato d’urgenza presso l’ospedale Humanitas di Milano, dove è attualmente ricoverato. Al termine di un allenamento sul ring, in vista del debutto nei pesi mediomassimi il 24 marzo, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ambulanza presso la struttura. Fin da subito le sue condizioni sono apparse particolarmente serie e i medici hanno optato per un intervento immediato.