Coric-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

Alexander Bublik affronterà Borna Coric nella finale dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Il campione del 2022, accreditato della seconda testa di serie, si è spinto fino all’atto conclusivo grazie ad una notevole rimonta ai danni del più quotato Auger-Aliassime. A contendergli il titolo sarà il croato Coric, che ha beneficiato del ritiro di Holger Rune (prima forza del seeding) per ritrovare una finale Atp che mancava da un anno e mezzo. Bublik ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sull’erba di Halle, e insegue il quarto titolo della carriera. Fermo a quota 3 anche Coric, che mette inoltre nel mirino una top 30 sempre più vicina.

Coric e Bublik scenderanno in campo domenica 4 febbraio sul Court Patrice Dominguez alle ore 15:00. La diretta televisiva del torneo di Montpellier è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo francese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.