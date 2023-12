Combinata nordica, Coppa del Mondo 2023/2024: bis Lamparter. Nel femminile Hagen sorprende Westvold Hansen

Altro successo per Johannes Lamparter davanti al pubblico di casa nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Nella seconda gara del fine settimana, l’austriaco a Ramsau ha trionfato anche nell’Individual Compact, riuscendo ad imporsi nella Gundersen sulla distanza dei 7,5 chilometri dopo il quarto punteggio ottenuto nel salto. Alle spalle di Lamparter troviamo il norvegese Riiber, che resta però leader della classifica generale. Il migliore degli azzurri ancora una volta Samuel Costa, che chiude al 23° posto davanti ad Aaron Kostner. Nei primi 30 anche Raffaele Buzzi 29°. Chiudono il quadro Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas, rispettivamente 42° e 51°.

La gara femminile ha visto invece il trionfo di Ida Marie Hagen, che interrompe così l’incredibile striscia di Gyda Westvold Hansen, reduce da 15 successi consecutivi. Si tratta della prima vittoria in Coppa per Hagen, che ha preceduto proprio la connazionale. In terza posizione Lis Hirner. Ottima la prova di Daniela Dejori, che ottenendo il settimo tempo nella prova di fondo è riuscita a risalire dalla 15esima alla 10ma posizione finale. 20°posto per Veronica Gianmoena.