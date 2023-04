Cocciaretto-Strycova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Elisabetta Coccaretto se la vedrà contro Barbora Strycova nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo in partenza sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Sorteggio favorevole per la giocatrice azzurra, che ha una ghiotta occasione di fare strada. All’esordio sfiderà infatti la ceca Strycova, che non gioca un match ufficiale da oltre due anni (l’ultimo agli Australian Open 2021). Le due non si sono mai affrontate in carriera, ma a partire favorita sarà ovviamente Elisabetta, peraltro reduce dal titolo a San Luis Potosi. In palio un pass per il secondo turno contro la beniamina di casa Paula Badosa, ventiseiesima testa di serie.

Cocciaretto e Strycova scenderanno in campo oggi (martedì 25 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro sull’Arantxa Sanchez Stadium dalle ore 11:00 (al termine di Bogdan-Bondar). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di primo turno tra Cocciaretto e Strycova garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.