Cecchinato-Zeppieri oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri, valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. E’ in un buon momento l’esperto tennista siculo, reduce nell’ultimo torneo giocato dalla semifinale raggiunta nel 250 dell’Estoril. Poi avrebbe dovuto giocare a Banja Luka, ma è stato fermato da un problema fisico a poche ore dall’inizio del torneo. Il classe ’01 azzurro è tornato al successo all’esordio contro Kovalik dopo una serie di quattro sconfitte consecutive che hanno un po’ rallentato la sua corsa verso la top-100.

Il match è in programma oggi, martedì 25 aprile, a partire dalle ore 11:00 sul Campo 6. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.