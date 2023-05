Cobolli-Lokoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2023

Flavio Cobolli affronterà Laurent Lokoli nel turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione. Dopo Vavassori e Zeppieri l’Italtennis vuole completare con un en-plein questo terzo turno del tabellone cadetto e portare a nove i suoi rappresentanti nel main draw maschile. Il giovane tennista romano è in grande forma in queste settimane, come dimostrato prima a Monaco e poi anche a Roma. Qui a Parigi nonostante il cammino non sia stato facile soprattutto al primo turno, è approdato al round decisivo e ora parte favorito contro l’ex promessa del tennis francese. Match ovviamente molto delicato, con il sostegno che sarà tutto a favore del suo avversario.

Cobolli e Lokoli scenderanno in campo oggi, venerdì 26 maggio, alle ore 11:00. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.