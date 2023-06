Ciclismo: Vingegaard salta i Mondiali su strada di Glasgow

Il vincitore dell’ultimo Tour de France, Jonas Vingegaard, non parteciperà ai Mondiali su strada di Glasogw 2023. L’annuncio ufficiale è stato proprio il selezionatore danese Andres Lund. Ecco le sue parole: “Vingegaard ha detto che il campionato del mondo non sarebbe possibile per lui a causa del suo programma di corse post Tour. Capisco anche che Jonas in questo momento sia concentrato soprattutto sul Tour e so cosa comporta per lui”.

Ad avere la certezza di partecipare alla rassegna iridata in programma domenica 6 agosto, sono Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep) e Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck).