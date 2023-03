Champions League, ancora un’eliminazione per Conte: i numeri horror da allenatore

Dopo l’eliminazione in Champions League, Antonio Conte segna un’altro pessimo risultato europeo, questa volta come tecnico del Tottenham. I rossoneri hanno infatto eliminati gli inglesi, quarta differente squadra con cui il tecnico leccese prova la campagna europea. Per lui però sono numeri horror. Paradossalmente, la sua migliore edizione come tecnico in Champinos League, è stata la prima. Nel 2012/13 infatti, con la Juventus, era riuscito ad arrivare ai quarti di finale, venendo eliminato per un totale di 4-0 dal Bayern Monaco, che alla fine quella Champions la vincerà. La stagione successiva, sempre con i bianconeri, arriva addirittura l’eliminazione ai gironi. La volta successiva è nel 2017/18, quando col Chelsea è stato eliminato dal Barcellona col totale di 4-1. Seguono poi 2 eliminazioni ai gironi, con l’Inter, nel 19/20 e 20/21. E adesso un’altra eliminazione, con gli Spurs, contro il Milan, per 1-0.