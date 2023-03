Tottenham-Milan, le aperture dei media inglesi: “Fischi per gli Spurs, tifosi contro Conte”

L’eliminazione del Tottenham per mano del Milan agli ottavi di Champions League 2022/2023 non può che essere la notizia principale su tutti i quotidiani sportivi inglesi. Il leitmotiv sono i fischi del pubblico, che non ha affatto gradito lo spettacolo offerto dalla squadra di Conte ed ha criticato. Proprio l’allenatore italiano è ritenuto uno dei principali responsabili di questo deludente risultato, tanto che il Daily Star scrive: “I tifosi chiedono l’esonero di Conte dopo questo terribile spettacolo“. Il Daily Mail invece definisce gli Spurs una squadra “senza spina dorsale“. Non ci va giù troppo leggero neppure il Mirror, che titola: “Lo stesso vecchio Tottenham, eliminato dopo una prova disastrosa“.