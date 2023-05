Campionato Europeo Vela 2023: si chiudono le qualifiche, tutti i risultati

Con le tre prove odierne, si sono chiuse le qualifiche al Campionato Europeo 470 MIX 2023, a Marina degli Aregai, in Italia. Tanto vento, circa 20 note, che però non ha bloccato le gare. Entra in top 10 l’equipaggio Berta-Festo, con i due velisti che hanno risalito la classifica e conquistano l’accesso alla Flotta Gold. Stesso risultato raggiunto anche da Ferrari-Caruso, quindicesimi. Giovedì e venerdì si svolgeranno le finali, con gli equipaggi suddivisi in Gold Fleet e Silver Fleet, per poi procedere alla medal race di sabato.

Queste le parole di Bruno Festo: “C’era vento forte, sui 20 nodi circa. Classiche condizioni di vento da terra, molto rafficato con buchi, cali e pressioni che si vedevano sull’acqua. Quindi alla fine il “trucco” era quello di osservare, andarsi a prendere il vento e entrare nelle raffiche. C’era una differenza di pressione enorme e quindi in raffica si andava tanto più forte. Comunque la velocità era molto buona, quindi siamo contenti. Dobbiamo migliorare le partenze e le manovre ma siamo più che soddisfatti della giornata di oggi”.

Così invece il tecnico FIV Gabrio Zandonà: “La giornata di oggi è stata caratterizzata da un forte vento da terra, di 20 nodi. L’equipaggio Berta-Festo ha regatato molto bene, seguito tra gli italiani da Ferrari-Caruso. Siamo felici di aver portato questi due equipaggi nella Flotta Gold con un buon punteggio in classifica. Sarà molto importante la giornata di domani per delineare la classifica; con le finali inizia virtualmente un nuovo campionato e bisogna farsi trovare pronti.”