FANTACALCIO – Napoli-Verona, gol di Ngonge o autogol di Dawidowicz? La decisione della Lega

Dubbi, e non pochi, al fantacalcio per quanto riguarda il gol di Ngonge in Napoli-Verona. La rete dell’ex, valida per il momentaneo 1-1, è stata assegnata in un primo momento dalla Lega Serie A all’attaccante azzurro, ma c’è la possibilità che si tratti invece di autogol del difensore dell’Hellas, Pawel Dawidowicz: c’è infatti la deviazione netta, e bisogna capire se il tiro era destinato verso lo specchio, e allora è gol di Ngonge, o fuori, e in tal caso è autorete. A breve la decisione ufficiale e definitiva.

18.00 – Arriva la decisione ufficiale della Lega Serie A. Come accaduto ieri nel caso del gol di Zirkzee divenuto poi autogol di Viti, anche oggi la rete inizialmente assegnata a Ngonge è invece trasformata in autogol di Dawidowicz.