Cagliari-Napoli 1-1, Ranieri: “Pari meritato, siamo ancora in lotta per la salvezza”

“Arrivano delle partite molto importanti, per questo era fondamentale arrivarci con la consapevolezza che siamo ancora in lotta per la salvezza. Sappiamo di essere con l’acqua alla gola e soltanto giocando così possiamo dire la nostra in questo percorso”. Così Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli. “Loro sono una grande squadra, non per nulla hanno ancora lo scudetto sul petto. Eravamo riusciti a bloccarli nel primo tempo – analizza Ranieri -, peccato per la disattenzione sul gol subito e menomale che non siano riusciti a sfruttare quelle due occasioni sotto porta avute. Poi nel finale sia Dossena che Luvumbo sono stati bravi a siglare un pareggio meritato”.

“Quando ho detto ai ragazzi che mi sarei dimesso loro hanno fatto muro – ammette -, dicendomi che come hanno lottato per salire avrebbero lottato altrettanto duramente per restare in Serie A. I tifosi ci sostengono sempre, anche nei momenti di difficoltà sono sempre rimasti al nostro fianco, e visto che rappresentiamo un’isola non possiamo smettere di lottare”.