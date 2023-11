Brighton, De Zerbi: “Giornata storica, ci abbiamo messo l’anima”

Le parole del tecnico del Brighton Roberto De Zerbi dopo la vittoria sull’AEK che vale il passaggio del turno: “Siamo davvero contenti. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo giocato nel nostro solito stile, è stata una partita difficile. Stasera abbiamo mostrato una mentalità diversa, mettendo in mostra la nostra anima e la nostra resilienza. È stata una giornata storica per il Brighton, per il club e per i nostri tifosi. Non siamo abituati a vincere in questo modo. Di solito perdiamo le partite quando giochiamo meglio dell’avversario, proprio come ha perso stasera l’AEK. Oggi l’AEK è stata migliore di noi, ma per una volta abbiamo vinto una partita del genere. Ora la nostra ambizione è quella di conquistare il primo posto nel girone. Dobbiamo sconfiggere il Marsiglia e loro sono una grande squadra, proprio come l’AEK“.