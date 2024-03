Boxe, il presidente D’Ambrosi dopo i successi del Preolimpico: “Meritavamo questi pass”

Una giornata trionfale per l’Italia del pugilato, capace di conquistare ben quattro pass olimpici nel torneo andato in scena a Busto Arsizio. “Un risultato straordinario per un grande movimento pugilistico, quello italiano”, commenta Flavio D’Ambrosi, presidente della Federboxe. “Meritavamo questi pass, e meritiamo di aver eguagliato il record di pass olimpici, ben 8 e questo non succedeva da prima del 1992 – sottolinea – Sono molto contento, ma sono anche concentrato sulla Thailandia, e sui Giochi di Parigi. Voglio ringraziare tutti, il LOC, chi ha partecipato all’organizzazione di questo grande Torneo, lo staff azzurro, le istituzioni, il Consiglio federale, il Team della FPI e un grazie a tutto il movimento pugilistico italiano che quotidianamente lavora per costruire e realizzare un sogno, quello di vincere e portare questo sport ai fasti che l’Italia merita”.

“Alla conferenza stampa a Torre Allianz – ha sottolineato il DT Emanuele Renzini – avevo pronosticato quattro qualificati, ma in realtà avevo gettato un po’ il cuore oltre l’ostacolo…Sono sempre stato molto fiducioso, perché credo in questa squadra. Adesso andremo a Bangkok per cercare di qualificare tutti gli altri ragazzi e coprire tutte le categorie di peso”. “Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo – ha aggiunto – In tutto il torneo gli azzurri sono stati bravissimi, dando sempre il cento per cento. Siamo convinti che ci daranno grandi soddisfazioni a Parigi. Come ha detto il presidente Malagò, il pugilato femminile si è riconfermato alla grande, e ora è una garanzia”.