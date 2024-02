Bogdan-Pliskova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2024

Ana Bogdan se la vedrà contro Karolina Pliskova nella finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della città rumena. Per la seconda edizione di fila ci sarà una giocatrice di casa nell’atto conclusivo: lo scorso anno Ruse fu sconfitta da Korpatsch, stavolta Bogdan proverà a dare del filo da torcere all’ex numero uno al mondo Pliskova. La ceca ha vinto tutti e tre i precedenti e non ha ancora perso un set nella settimana: inoltre arriva alla finale molto più riposata visto che Bogdan è reduce da due battaglie da 3h30′ e 2h50′. Tutto sembra apparecchiato per il primo titolo Wta di Pliskova a distanza di quattro anni dall’ultimo, ma sarà effettivamente così?

Bogdan e Pliskova scenderanno in campo domenica 11 febbraio alle ore 16:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.