Billie Jean King Cup, Sam Stosur nuova capitana dell’Australia

Sam Stosur è la nuova capitana della Nazionale femminile di Bille Jean King Cup, come comunicato da Tennis Australia. Vincitrice di otto Slam in carriera (1 in singolare, 4 nel doppio e 3 nel doppio misto), Stosur succederà a Alicia Molik, che ha guidato il team per dieci anni portandolo a disputare due finali nel 2019 e 2022. La ora 39enne Stosur ha ringraziato Molik “per il lavoro straordinario che ha svolto grazie alla sua leadership, senza dubbio la chiamerò di tanto in tanto per qualche consiglio”. Stosur, ritiratasi dopo gli ultimi AustralianOpen, è la giocatrice più vincente di sempre del suo paese in BJK Cup e in doppio ha giocato appena l’anno scorso la sua ultima partita per il suo paese in coppia con Storm Hunter.