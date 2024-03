Biathlon, risultati e classifica Individuale Oslo 2024: podio tutto norvegese, trionfa Laegreid

La Norvegia trionfa nell’Individuale che ha aperto il fine settimana dellla Coppa del Mondo maschile di biathlon a Oslo. Ma non è, come da prassi, Johannes Boe a trionfare sui 19,5 km, bensì Sturla Holm Laegreid, l’unico a trovare lo zero quest’oggi. Primo successo stagionale in Coppa per il 27enne, capace però poche settimane fa di conquistare l’oro nella sprint ai Mondiali di Nove Mesto. Il podio è tutto dei padroni di casa, con Tarjei Boe in seconda posizione e Vetle Sjastad Christiansen sul gradino più basso. Solo un quinto posto per Johannes Boe, che però si accontenta del trionfo nella Coppa di specialità. In mezzo ai cinque norvegesi si piazza il transalpino Perrot, in corsa per la vittoria fino all’ultimo poligono in piedi, in cui ha trovato però il primo errore della sua gara.

Giornata da dimenticare per gli azzurri e in particolare per Tommaso Giacomel, che partito con il pettorale n°2 sbaglia sin dalla prima serie di tiro e compromette definitivamente la sua gara con tre errori nel poligono in piedi. Chiude con sei errori complessivi la nostra punta di diamante. Fanno meglio di lui sia Lucas Hofer che Didier Bionaz, con quest’ultimo capace di giocarsi la top-15 sino all’ultima sessione, quand trova due errori e scivuola fuori dai primi 30.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1. S. Laegreid (NOR) 49:31.0

2. T. Boe (NOR) +28.5

3. V. Christiansen (NOR) +1:05.6

4. E. Perrot (FRA) +1:06.4

5. J. Boe (NOR) +1:14.9

6. A. Rastorgujevs (LAT) +1:44.0

7. E. Stroemsheim (NOR) +1:51.6

8. C. Wright (USA) +1:59.8

9. E. Jacquelin (FRA) +2:10.3

10. J. Dale-Skjevdal (NOR) +2:16.3

36. D. Bionaz (ITA) +4:49.2

37. L. Hofer (ITA) +5:15.9

44. P. Braunhofer (ITA) +5:49.0

47. T. Giacomel (ITA) +6:08.4

85. E. Zeni (ITA) +10:43.8