Beach volley, Campionato Italiano Assoluto 2023: domani inizia la prima tappa ad Albissola Marina

Nella giornata di venerdì 16 giugno ad Albissola Marina prenderà il via la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di beach volley. In gara ci saranno molti atleti, per una tre giorni di beach volley che promette già grande spettacolo. Per quanto riguarda il tabellone femminile spicca la presenza della nuova coppia composta da Michela Lantignotti e Giada Benazzi che, a differenza dello scorso anno si sono divise dalle precedenti socie. Partiranno sempre dal main draw anche le coppie Alice Gradini/Federica Frasca, Chiara They/Sofia Arcaini, tornate dal primo posto nella fase preliminare della CEV Nation Cup ottenuto a Budapest insieme a Marta Menegatti e Valentina Gottardi, Elonora Annibalini/Arianna Barboni, Sofia Balducci/Silvia Leonardi, Elonora Gili/Sara Franzoni, Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli, Rachele Mancinelli/Giada Bianchi e Sharin Rottoli/Anna Piccoli. Wild Card per Greta Filippini e Maria Molinari.

In campo maschile, invece, proveranno a difendere il titolo di d’Italia Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Con loro partiranno dal main draw anche Manuel Alfieri/Davide Dal Molin, coppia vincitrice del Campionato Italiano per Società nella categoria Gold, Mauro Sacripanti/Matteo Cecchini, Luca Bigarelli/Simone Podestà, Giacomo Spadoni/Michele Luisetto, i fratelli Paolo e Matteo Ingrosso, Nicolò Siccardi/Sergio Seregni, Fabrizio Manni/Francesco Vanni e David Krumins/Joshua Kessler. Inizieranno la loro avventura nel tabellone principale grazie alla Wild Card anche i giovani argentini Valentino Salema e Ramiro Sancer.