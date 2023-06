MotoGP GP Germania 2023, Quartararo: “Dobbiamo dare il massimo per trovare una soluzione”

Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, a pochi giorni dal Gran Premio di Germania 2023 di MotoGP, ha parlato in conferenza stampa: “Non è il momento più difficile della mia carriera, ma sicuramente è il mio momento più difficile in MotoGP. Fatico a capire, non abbiamo fatto grandissime modifiche, ma la moto si guida in un modo completamente diverso, quest’anno ci sono tante difficoltà, dobbiamo assolutamente dare il massimo per trovare una soluzione. Dobbiamo puntare a entrare in Q2 e poi si vedrà, l’obiettivo idealmente è quello di partire dalle prime due file, ma anche la terza fila sarebbe accettabile”.

“Tornare nelle prime posizioni? Non lo so, l’obiettivo del weekend è arrivare in top ten, in modo da garantirci una posizione dignitosa, le ultime qualifiche sono state terribili per noi, spero di migliorare da questo punto di vista, anche se poi la gara è una cosa diversa. Io sono un po’ più lento rispetto all’anno scorso, gli altri invece hanno fatto un passo avanti, quindi siamo più lontani, ma io farò comunque del mio meglio”, ha concluso il francese.