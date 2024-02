Basket, Serie A1: Brescia rimane in testa, Reggio Emilia ferma Venezia

Nella serata del 3 febbraio vanno in scena i due anticipi di giornata della Serie A1. Brescia schiaccia Napoli e resta in testa alla classifica, con Venezia che invece viene fermata in casa di Reggio Emilia e perde contatto in classifica generale. Si tratta del minimo stagionale per i veneziani, che perde due punti rispetto ai bresciani.

Napoli ospita nel proprio palazzetto Brescia, in una partita terminata 83-104. La squadra ospite trova il vantaggio dopo pochi minuti, inanellando diverse triple. Napoli non riesce a trovare il giusto ritmo per entrare in partita, se non sul finale. Il primo quarto termina 12-30. Nel secondo parziale, il copione è simile. I padroni di casa si accendono a sprazzi, ma Brescia rimane in testa. Si va dunque a riposo sul 28-54. Dopo l’intervallo, gli equilibri cambiano. Napoli mette a punto una lunga serie di doppie. Brescia, in un primo momento, non riesce a rispondere, ma nonostante la difficoltà si mantiene in vantaggio per 53-71. Nell’ultimo quarto sul parquet, i bresciani si risvegliano, lasciandosi gli avversari alle spalle. Il match termina 83-104.

Sul parquet di Reggio Emilia, i padroni di casa sfidano Venezia. Il primo quarto vede Simms assoluto protagonista, con il giocatore che trascina la Reyer. La Reggiana riesce a rispondere con lucidità al gioco veneziano e il primo parziale termina 17-16. Nel secondo quarto, Venezia deve fare i conti con un’importante perdita: Tessitori riceve un doppio tecnico ed è espulso dal match. Nel frattempo, Weber guida l’attacco continuo di Reggio Emilia. Venezia si dimostra in difficoltà, con i padroni di casa che inanellano una tripla dopo l’altra tra le urla del palazzetto. Si va a riposo sul 38-30. Nella seconda metà. Reggio prende il largo, con Venezia che resta alle spalle. Mancano dieci minuti di gioco e i padroni di casa sono avanti per 60-44. L’ultima frazione di gioco non regala sorprese, se non il gioco stellare di Weber. I veneziani sul finale sembrano mollare la presa, con Reggio Emilia che conquista la vittoria per 77-60.