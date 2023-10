Basket, Serie A: il Brescia vince a Pistoia 84-72

Il Brescia vince contro il Pistoia per 84-72. La partita, valida per la stagione di Serie A 2023/2024 è stata dominata dalla squadra ospite, che ha vinto tutti e quattro i quarti. Poco da fare per il Pistoia, che solo in rare occasioni ha impensierito la squadra rivale. Nella prossima giornata, i vincitori sfideranno il Trento, mentre il Pistoia sarà impegnato con il Brindisi.

La partita si apre con il Brescia molto aggressivo sin dai primi momenti. La squadra ospite si porta in vantaggio e lo gestisce per tutto il primo quarto, mentre il Pistoia tenta una rimonta senza successo. Dopo dieci minuti il gioco, il risultato è 12-19. Nel secondo quarto, la musica non cambia, se non per un breve momento in cui il Pistoia sembra riuscire ad entrare un partita e rallentare gli assalti avversari. All’intervallo però il tabellone segna 31-38, con il Brescia ancora in vantaggio. Il Pistoia si rianima dopo l’intervallo, ma non riesce a raggiungere la formazione bresciana, capace di gestire il vantaggio. I padroni di casa si portano a -4, ma gli ospiti riescono ad allungare e a chiudere il terzo parziale in 48-66, con quasi venti punti di vantaggio. Negli ultimi dieci minuti di gioco, il Pistoia cerca di ridurre lo svantaggio che lo separa dal Brescia. Nonostante lo sprint finale, gli avversari sono irraggiungibili e la parita termina 72-84.