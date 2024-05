Basket, playoff Serie A1: Milano e Brescia trionfano in gara 2

Milano batte Trento 104-93, mentre Brescia batte Pistoia 97-75. La squadra di Messina controlla un match dalla grande intensità nella partita valida per gara 2 dei playoff per i quarti di finale di Serie A1. Milano si rifà dopo gara 1 e trova il pareggio nella serie. Poco più tardi, Brescia domina in casa contro Pistoia e colleziona la seconda vittoria in due gare disputate. Ora però la squadra dovrà affrontare l’ostica trasferta toscana.

Milano sale in cattedra al via del match, con Melli che è protagonista e trova cifra a metà del primo parziale. Gli uomini dell’Olimpia calano per alcuni minuti sul finale, con Trento che cerca la rimonta, ma poi dà lo strappo. Dopo dieci minuti in campo, il tabellone vede i padroni di casa in vantaggio per 35-20. Durante il secondo quarto è Shields a dare spettacolo per la formazione di Milano, mentre Hubb trascina i trentini. Il set vede l’Olimpia guadagnare terreno, ma Trento presenta un buon gioco e negli ultimi attimi sul parquet dà l’idea di poter recuperare. Si va a riposo sul 65-48. Dopo quindici minuti di stop, la compagine lombarda continua a mantenersi in controllo del gioco. Trento insegue, ma difficilmente riesce a guadagnare terreno su una Milano solida. Mancano solo dieci minuti da spendere in campo e i punteggio è di 87-64. Nell’ultimo quarto della serata l’Olimpia abbatte il muro dei 100 punti per la prima volta in campionato quest’anno. Il match termina 104-93, con Milano che pareggia la serie in vista dei due match sul campo trentino.

Al via del match. Brescia trova il vantaggio, che mantiene per i primi due quarti. Pistoia insegue, ma – soprattutto nel primo parziale – fatica a mantenere il ritmo. Al termine dei primi dieci minuti in campo gli ospiti si accendono e il quarto termina 30-19. Il secondo quarto segue un copione simile, con Brescia ancora avanti grazie ad una lunga serie di triple firmate da Della Valle e da Christon, tra i protagonisti della serata. Pistoia è ancora all’inseguimento e nonostante lo sprint finale si torna negli spogliatoi sul 46-34. Dopo l’intervallo è Della Valle show, con il cestista di Brescia che si erge trascinatore della squadra. Poco da fare per Pistoia, che non riesce a trovare canestri dal campo e si affida ai viaggi in lunetta, che sono numerosi. A soli dieci minuti dal termine dell’incontro, il tabellone segna 71-51. Nell’ultimo quarto di match, i ritmi rallentano e Brescia rimane in controllo e dopo quaranta minuti totali in campo vince per 97-75, collezionando così il 2-0 nella serie.