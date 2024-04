Basket femminile, Serie A1: Venezia vince su Roma e accede alle semifinali

Venezia vince contro Roma per 91-61. Sul campo di Roma va in scena gara-2 dei playoff di Serie A1 femminile. Dopo una prima partita dominata da Venezia sul campo casalingo, la compagine veneta di riconferma in trasferta, accedendo alla fase delle semifinali. Le vincitrici restano in testa per l’intero match, con le padrone di casa costrette all’inseguimento.

Sin dai primi momenti del primo quarto, Venezia si impone sul parquet di Roma. La squadra in trasferta rimane in controllo del gioco, mentre le romane faticano a trovare il ritmo e si inseriscono in partita solo a pochi minuti dal termine del parziale. Dopo dieci minuti sul campo, il punteggio vede Venezia avanti per 27-13. Al via del secondo quarto di partita, Roma si riavvicina, ma la compagine veneta non permette alle avversarie di diventare una reale minaccia, scappando in avanti dopo pochi canestri. Per il resto del parziale, Venezia rimane avanti, con le padrone di casa costrette all’inseguimento. Si va a riposo con Venezia avanti per 55-28. Dopo quindici minuti di sosta, si torna in campo per ripetere lo stesso copione della prima parte di partita. Venezia vola in avanti e la formazione laziale non riesce a rispondere agli incessanti attacchi avversari. A soli dieci minuti dalla sirena finale, il tabellone vede Venezia in controllo per 71-42. Nell’ultimo frammento di gioco, le avversarie non impensieriscono Venezia, che rimane saldamente in testa e conclude la partita in vantaggio per 61-91 e staccando il pass per le semifinali.