Basket, Eurolega: Virtus Bologna fermata dall’Olympiacos, finisce 74-69

Olympiacos e Virtus Bologna si sfidano nella ventottesima giornata di Eurolega, in una partita terminata 74-69. Lo scontro diretto tra la quinta e la sesta classificata era una delle partite più attese dell’ultimo periodo. I greci venivano da una serie di quattro vittorie consecutive, con Bologna che aveva avuto la meglio all’andata. La vittoria dell’Olympiacos porta le due squadre a 17 successi ciascuna.

Nel primo quarto di partita, la Virtus Bologna fa della pazienza la propria arma più potente. La formazione dell’Olympiacos non comunica, lasciando spazio per l’attacco virtusino e perdendo diversi palloni. Belinelli guida l’attacco della squadra italiana, ma anche Hackett svolge un ruolo importanti. Sul finale, Olympiacos risponde e accorcia le distanze. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il punteggio è di 21-22, con i bolognesi in vantaggio di un solo punto. Nel secondo parziale, Bologna riesce a mantenere il vantaggio, allungando mentre la formazione greca vive un momento di difficoltà. Papanikolaou è l’uomo chiave dei padroni di casa, che però appaiono sottotono. Alla sirena dell’intervallo, il tabellone segna 37-46. La musica cambia al rientro in campo. La Virtus rimane a secco di punti per i primi cinque minuti, con l’Olympiacos che perfeziona il sorpasso. Tra il boato dei tifosi casalinghi, i greci si mantengono in testa per una manciata di possessi. Mancano dieci minuti sul parquet al termine dell’incontro e il risultato è di 57-51. Il via dell’ultimo quarto vede Bologna ancora paralizzata, per poi sbloccarsi solo negli ultimi minuti. La squadra di casa si mantiene in testa anche in questo frammento finale e vince la partita per 74-69, allungando la propria strisicia di vittorie.