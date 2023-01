Australian Open 2023, Sabalenka: “Mi sento sollevata, dedico la vittoria al mio team”

“Ho bisogno di qualche giorno per realizzare cosa sta succedendo. Sono felice e orgogliosa, mi passano molte cose per la testa. Sono al settimo cielo“. Questo il commento a caldo di Aryna Sabalenka dopo il titolo dell’Australian Open 2023, primo slam in carriera. Intervistata da Eurosport al termine della finale, la giocatrice bielorussa ha detto: “Mi sento sollevata, sono in Top 10 da tempo ma non avevo mai vinto uno slam ed era complicato vincerli. Ora ce l’ho fatta e provo tante emozioni, dal sollievo all’orgoglio alla felicità“.

Sabalenka ha poi speso parole al miele per il suo team: “Sono la mia famiglia, abbiamo superato insieme momenti molto complicati e mi hanno sostenuta. Mi sentivo responsabile per loro, se lo meritavano più di me“. Sull’analisi della finale invece: “Nel primo set ero tesa e lei stava giocando benissimo, mentre io tatticamente ero in difficoltà. Nel secondo dovevo cambiare qualcosa, perciò ho cercato di farle giocare più il dritto e spostarla, metterla sotto pressione sul servizio e ha funzionato“. Infine, Aryna ha scherzato: “Come festeggerò? Non lo so ancora, probabilmente mangerò tutto quello che non ho potuto in queste settimane. Trofeo? Mia mamma e mia nonna staranno già lottando, probabilmente lo metterò insieme a tutti gli altri“.