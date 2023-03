Atp Santiago 2023: altra brutta sconfitta per Musetti, Munar trionfa in due set

Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023. Si chiude nel peggiore dei modi l’esperienza sulla terra rossa sudamericana per il tennista azzurro, che tra Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago ha vinto una sola partita a fronte di tre sconfitte. In Cile è arrivato un altro ko preoccupante, sempre contro un avversario che partiva sfavorito, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo 1h31′ di gioco. L’impressione, anche dando un’occhiata alle statistiche, è che il problema del classe 2002 sia a livello psicologico. Musetti non ha infatti giocato un brutto match, salvo qualche imprecisione di troppo con il rovescio, ma ha mancato tutte e sei le palle break a disposizione ed ha perso il servizio in entrambi i game in cui ha concesso palle break.

CRONACA – Nel primo set, Musetti ha perso la battuta in apertura e non è riuscito a piazzare il contro break nonostante abbia avuto una chance nel secondo gioco e ben tre (consecutive) nel quarto. Dall’1-3, ha invece conquistato appena due punti nei seguenti tre turni di risposta ed ha perso il parziale per 6-4. Nella seconda frazione, invece, Lorenzo è partito forte, tenendo il servizio a zero e guadagnandosi due opportunità di break. Munar però le ha annullate entrambe, portando a casa un game molto combattuto, e ottenendo il break nel game seguente. Purtroppo Musetti non è riuscito a reagire ed ha salutato anzitempo il torneo cileno.

Avventura sudamericana da archiviare al più presto per Musetti, che ora volerà negli Stati Uniti per il Sunshine Double (Indian Wells e Miami). La speranza è che il cambio di superficie possa in qualche modo favorirlo e magari regalargli il primo acuto di un 2023 che finora stenta a decollare.