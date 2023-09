Atp Pechino 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 29 settembre con Sinner, Musetti e Alcaraz

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 500 di Pechino 2023 per la giornata di venerdì 29 settembre. Giornata che si preannuncia bellissima visti i tanti match in programma che mettono di fronte numerosi big. Sul campo principale toccherà a Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, mentre il tennis italiano seguirà con un occhio di riguardo gli altri due campi. Sul Lotus sarà Jannik Sinner ad aprire le danze contro Dan Evans, mentre sul Brad Dewett sarà impegnato Lorenzo Musetti, opposto a Khachanov. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa seconda giornata del torneo.

DIAMOND

Ore 06:30 – Paul vs (2) Medvedev

a seguire – (3) Rune vs Auger-Aliassime

a seguire – (8) Zverev vs De Minaur

Non prima delle 13:30 – (1) Alcaraz vs (Q) Hanfmann

LOTUS

Ore 06:30 – Evans vs (6) Sinner

A seguire – Jarry vs (4) Tsitsipas

A seguire – (WC) Shang vs (SE) Nishioka

A seguire – Struff vs (7) Ruud

BRAD DEWETT

Ore 06:30 – (WC) McDonald vs Dimitrov

A seguire – (5) Rublev vs Norrie

A seguire – Khachanov vs Musetti