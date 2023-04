Atp Masters 1000 Madrid 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Madrid 2023, prestigioso evento in programma sulla terra rossa spagnola dal 26 aprile al 7 maggio. A guidare il seeding sarà Novak Djokovic, che ha però deluso sia a Monte-Carlo che a Banja Luka e andrà a caccia del riscatto. Più quotati invece Carlos Alcaraz, campione in carica e determinato a far bene davanti alla sua gente, e Stefanos Tsitsipas, protagonista di una buona settimana a Barcellona e tra i migliori al mondo sulla terra rossa. Presenti anche i vari Medvedev, Rune, Ruud, Rublev e Fritz, tra i candidati ad andare fino in fondo.

E gli italiani? Non ci sarà Matteo Berrettini, ancora fermo per infortunio, mentre non mancheranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Al via anche Lorenzo Sonego, mentre sono fuori di una manciata di posti Fognini e Cecchinato. Il prize money totale dell’evento di Madrid al maschile corrisponde a 7 milioni e 705mila 780 euro totali, dei quali 1 milione e 105mila 265 euro andranno a beneficio di colui che infine alzerà il trofeo, con 1000 punti annessi a impreziosire la cifra stabilita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MADRID 2023

PRIMO TURNO – € 16.340 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 27.045 (25 punti)

TERZO TURNO – € 48.835 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 84.900 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 161.525 (180 punti)

SEMIFINALI – € 308.790 (360 punti)

FINALISTA – € 580.000 (600 punti)

VINCITORE – € 1.105.265 (1000 punti)