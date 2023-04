Atp Marrakech 2023, Passaro esce di scena in ottavi: passa Muller in due set

Francesco Passaro non riesce a completare l’en-plein azzurro negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023. Il classe ’01 umbro poteva diventare il terzo nostro rappresentante nei quarti dopo Musetti e Vavassori, ma esce di scena con un duplice 6-4 al cospetto del francese Alexandre Muller, bravo a sfruttare un paio di momenti di black-out all’interno di una partita tutto sommato abbastanza equilibrata.

LA PARTITA – Partenza migliore da parte dell’azzurro, che prova sin dai primi punti a spingere con il suo dritto e si procura una palla break nel secondo game dopo aver tenuto il servizio in apertura. Non concretizzata l’occasione, però, arriva un improvviso black-out con il classe ’01 che inizia a sbagliare tanto e permette a Muller di segnare cinque giochi consecutivi sullo scoreboard. Diventa un set fatto di parziali, dato che Passaro ritrova parte del suo tennis e riesce a rimontare fino al 4-5, quando però il transalpino chiude 6-4 con il servizio.

Inizio di secondo set equilibrato, poi sul 2-1 è Passaro a non sfruttare uno 0-30 in risposta e come accaduto nel primo ad occasione mancata segue il break dell’avversario. L’azzurro riesce a rimanere in scia fino alla fine, ma Muller non trema e chiude con una prima di servizio per il duplice 6-4 che lo porta nei quarti contro Musetti.