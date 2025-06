Jannik Sinner esordirà in un derby al torneo di Wimbledon 2025: sorteggiato il tabellone maschile, gli avversari dell’azzurro e di Alcaraz

La grande attesa è quasi finita. Ancora pochi giorni ed inizierà uno dei tornei più prestigiosi per quanto riguarda il mondo del tennis. Ci riferiamo ovviamente a Wimbledon, il torneo che si disputa a Londra, sul prato inglese. Dopo la finale del Roland Garros che ha regalato emozioni infinite con una finale epica tra Sinner ed Alcaraz, l’attesa è davvero grande.

Come risponderà il talento di San Candido a quanto accaduto a Parigi? Ed Alcaraz riuscirà ad imporsi anche sull’erba inglese? Ancora pochi giorni e lo scopriremo. Nel frattempo conosciamo già gli avversari dei campioni con il sorteggio del tabellone maschile.

Jannik Sinner inizierà la sua avventura contro Luca Nardi, in un derby tricolore dal sapore decisamente particolare. In caso di vittoria, il 23enne al secondo turno sfiderà il vincente della sfida tra Tseng e Vukic al secondo turno.

Agli ottavi di finale possibile Tommy Paul o Dimitrov. Nei quarti di finale un altro potenziale derby per Jannik, stavolta contro Musetti.

Wimbledon 2025, gli altri italiani

Visto il percorso di Sinner, scopriamo quello degli altri tennisti italiani. Fabio Fognini aprirà il torneo lunedì 30 giugno sfidando al Centre Court Carlos Alcaraz, in una sfida impari almeno sulla carta, considerato come lo spagnolo sia bicampione in carica. Musetti, invece, avrà di fronte Basilashvili mentre al secondo turno possibile derby contro Sonego, a patto che quest’ultimo batta Faria.

Berrettini è invece nella parte bassa ed inizierà contro il polacco Majchrczak. Fermo dagli Internazionali d’Italia, il romano nel terzo turno potrebbe sfidare Zverev. Cobolli, 22ma testa di serie, giocherà il primo match contro il kazako Zhukayev mentre ad Arnaldi è toccato van de Zandschulp.

Luciano Darderi sfiderà il russo Safiullin, Mattia Bellucci testerà la wild card britannica Crawford, mentre il qualificato Giulio Zeppieri ha pescato il giapponese Mochizuki

Alcaraz, tabellone non impossibile

E gli altri possibili quarti di finale? Draper potrebbe sfidare Djokovic, alle ultime cartucce da sparare prima del ritiro, Fritz invece potrebbe sfidare Zverev mentre Alcaraz avrebbe come avversario Rune. Il campione in carica è nello stesso lato di tabellone di Zverev, Fritz e Rune. Per Alcaraz, sulla carta, cammino tutt’altro che impossibile: la prima testa di serie al terzo turno sarebbe Aliassime, poi uno tra Tsitsipas e Rublev agli ottavi. Il quarto teorico con Rune e in semifinale Zverev.