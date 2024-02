Atp Delray Beach 2024, Fritz non sbaglia: batte Paul e vince il settimo titolo in carriera

Taylor Fritz profeta in patria. Nel torneo Atp 250 di Delray Beach (Stati Uniti, cemento outdoor) l’americano ha sconfitto il connazionale Tommy Paul con il punteggio di 6-2 6-3 nella finale disputatasi di lunedì per maltempo. Un match molto combattuto di quello che dice lo score finale: un’ora e quarantuno di battaglia che ha regalato il settimo titolo in carriera a Fritz che dunque rimane in top ten.

L’equilibrio viene spezzato nel quarto gioco della prima frazione di gioco con Fritz che riesce a strappare la battuta al suo avversario, break che però Paul prova a recuperare nel settimo gioco. Ma Taylor è bravo a recuperare dallo svantaggio di 0-40 e a tenere un delicatissimo turno di servizio involandosi sul 5-2. Paul subisce il contraccolpo e soprattutto subisce un altro break che determina il 6-2 finale.

La seconda frazione di gioco è molto combattuta con Fritz che soffre sui suoi turni di battuta, ma in qualche modo annulla due palle break nel quinto game e due nel settimo e riesce a portarsi sul 4-3 dopo due games di servizio fiume. Paul non riesce a difendersi e perde un game sanguinoso che di fatto mette la parola fine all’incontro: Fritz non trema e chiude 6-2 6-3.