Atp Buenos Aires 2023: Bolelli e Fognini conquistano il titolo, battuti Barrientos/Behar

Simone Bolelli e Fabio Fognini si sono laureati campioni dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023. Primo titolo stagionale in doppio per la coppia azzurra, che ha vissuto una settimana fantastica in cui non ha perso neppure un set. Dopo i successi ai danni di Doumbia/Reboul e Demoliner/Vavassori, intervallati dal forfait di Baez/Bagnis, in finale è arrivata una comoda vittoria ai danni dei sudamericani Barrientos/Behar. 6-2 6-4 il punteggio in favore degli azzurri, che hanno archiviato la pratica in 1h13′ senza mai perdere la battuta. Sesto titolo in carriera insieme per Simone e Fabio, che salgono al 26° posto della Race e iniziano il loro percorso in vista delle Atp Finals di Torino, lo scorso anno sfumate per un soffio.