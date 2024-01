Atp Brisbane 2024, Nadal: “Felice di essere tornato e di sentirmi competitivo, ho bisogno di giocare”

Intervistato dopo la vittoria contro Kubler al secondo turno dell’Atp 250 di Brisbane 2024, Rafa Nadal ha condiviso le sue sensazioni per quest’importante successo: “Penso di aver iniziato la partita giocando molto bene, con un’ottima determinazione. Ho visto i video di Jason prima della partita e ho notato che è molto solido da fondo campo, perciò sono entrato in campo cercando di essere aggressivo con i miei colpi da fondo campo. Posso dire che ha funzionato molto bene. Penso che sia stata una partita molto positiva per me e la possibilità di giocare di nuovo domani significa molto per me. Vincere due partite dopo tanto tempo fuori dal circuito è qualcosa che mi fa sentire bene“.

Lo spagnolo ha poi fatto un bilancio di questo suo ritorno nel circuito: “Ho bisogno di partite e di salute, devo continuare ad allenarmi bene e ovviamente le ultime due partite qui aiutano, ma anche il doppio del primo giorno. Per me, ogni giorno che ho la possibilità di giocare è una grande notizia, quindi sono semplicemente felice per questo. Sono contento di essere tornato dopo tanto tempo e di sentirmi competitivo, vediamo dove arriverò“.

Infine, sul warning ricevuto per aver sforato i cinque minuti previsti per il toilet break, Nadal ha spiegato: “Dal mio walkie-talkie mi dicevano ‘tre minuti, due, uno, 30 secondi…’, e pensavo di essere ancora in tempo. Quando sono rientrato invece mi è stato detto di aver sforato di quattro secondi, è stato strano. So di essere lento, ma Brisbane è molto umida e mi sono dovuto cambiare completamente. Penso ci sia stato un errore di comunicazione, comunque non importa“.