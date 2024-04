Atp Barcellona 2024, Carlos Alcaraz si ritira: non ha recuperato dal problema al braccio destro

Carlos Alcaraz non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno a Barcellona. Il tennista di Murcia, numero uno del tabellone, ha provato a stringere i denti ma l’infortunio al braccio destro non gli permetterà di scendere in campo sulla terra rossa catalana. Secondo forfait consecutivo per Alcaraz, che all’ultimo momento aveva deciso di saltare anche l’appuntamento di Monte-Carlo. Inizia, quindi, nel peggiore dei modi possibili questa stagione sulla terra battuta per l’ex n°1 al mondo, che perderà i 500 punti conquistati l’anno scorso. Ora, ovviamente, l’obiettivo diventa quello di tornare in buone condizioni per il Masters 1000 di Madrid.

