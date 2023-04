Atp Barcellona 2023: splendido gesto di sportività di Sinner, Roger-Vasselin gli fa i complimenti (VIDEO)

Jannik Sinner si è reso protagonista di un fantastico gesto di sportività nel corso del match di doppio dell’Atp 500 di Barcellona 2023 contro Gonzalez/Roger-Vasselin. Il tennista azzurro, in coppia con De Minaur, ha infatti concesso il punto agli avversari sul 5-3 del tie-break del secondo set dopo un clamoroso errore dell’arbitro. Quest’ultimo aveva infatti segnalato un “doppio tocco” sulla volée del francese, venendo però immediatamente contestato dal giocatore e poi smentito proprio da Sinner, che ha effettivamente concesso il punto ai rivali. “Straordinaria sportività di Sinner oggi che ci ha dato il punto sul 5/3 nel tie break” ha scritto su Twitter Roger-Vasselin, applaudendo il gesto del giovane azzurro.

Amazing sportsmanship from @janniksin today who gave us the point at 5/3 in the tie break when the chair empire called my volley “double touch”#fairplay

@atptour @TennisTV pic.twitter.com/dCrLg30l58

— EdouardRogerVasselin (@ERogerVasselin) April 18, 2023