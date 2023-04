Atp Banja Luka 2023, Lajovic completa la settimana da sogno: sconfigge Rublev e si laurea campione

Dopo aver sconfitto il connazionale Djokovic, Dusan Lajovic batte un altro top 10 e conquista il titolo dell’Atp 250 di Banja Luka 2023. Secondo titolo in carriera per il serbo, capace di mandare al tappeto nell’atto conclusivo del torneo bosniaco Andrey Rublev con il punteggio di 6-3 4-6 6-4. Lajovic non ha accusato affatto le fatiche della semifinale di tre ore contro Kecmanovic e ha prevalso con merito dopo 2h33′ di gioco. L’unico vero momento in cui ha tremato è stato quando serviva per chiudere nella frazione decisiva. Il suo vantaggio era però talmente significativo che nonostante i tre giochi di fila vinti dal russo sull’1-5, ha comunque chiuso 6-4. Grazie a questo risultato, Lajovic guadagna ben 30 posizioni e si garantisce il ritorno tra i primi 40 del mondo. Non riesce invece il bis al campione di Monte-Carlo, incapace di difendere il titolo.

