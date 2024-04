Atletica, Diamond League: Furlani quinto a Suzhou

La Diamond League resta in terra cinese per la seconda tappa della stagione 2024. Nella umida Suzhou vanno in scena le gare di giornata. L’unico azzurro in gara è Mattia Furlani, impegnato nel salto in lungo. L’azzurro conquista la quinta piazza con 7.88, ma nonostante la sua prestazione si migliori nel corso della gara, non riesce a qualificarsi per la finale a tre. La gara è stata vinta dallo statunitense Marquis Dendy grazie agli 8.05 metri saltati al secondo tentativo. Il 31enne americano ha prevalso di un solo centimetro nei confronti del cinese Jianan Wang (8.04), terzo l’altro cinese Yuhao Shi (7.99), quarto il giamaicano Carey McLeod (7.93).

In pista si vive una giornata di emozioni anche nelle altre categorie. Nei 5000 metri femminile è Alemeshete a firmare la vittoria, mentre nei 400 femminile la spunta Paulino. Poco più tardi, Chepkoech sigla il successo nei 3000 ostacoli femminili. Più complessa la 100 metri ostacoli femminile, che riparte per tre volte e viene poi vinta da Camacho-Quinn. Nei 200 femminili, Neita si fa protagonista e vince. Nel maschile, è ancora una volta Duplantis show, con lo svedese che ricerca il nuovo record del Mondo ma commette tre errori a 6.25. Nei 5000 metri maschile. Barega trova la vittoria, mentre nel salto in alto è Kerr a concludere la giornata al primo posto. Infine, il successo dei 110 ostacoli maschile va ancora una volta a Roberts.