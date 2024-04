A che ora si gioca la finale di Montecarlo? La programmazione e dove vederla in tv

L’attesa sta per finire. Domenica 14 aprile è il giorno delle finali del Masters 1000 di Montecarlo, torneo che apre la stagione sulla terra rossa e che si svolge sui campi del Principato di Monaco. Un torneo ricco di tradizione e storia che precede gli appuntamenti di Madrid e Roma, propedeutici al Roland Garros che si disputerà a cavallo tra fine maggio e inizio giugno. I migliori giocatori, ad eccezion fatta di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal che hanno dovuto dare forfait per i rispettivi problemi fisici, sono stati protagonisti di una settimana ricca ed intensa di emozioni.

Ma adesso il grande giorno sta per arrivare. Domenica 14 aprile alle ore 12:00 si disputerà la finale di doppio mentre non prima delle ore 15:00 è prevista la finalissima del singolare maschile. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Tennis ed al momento non è prevista nessuna diretta in chiaro. L’attesa cresce: chi vincerà i rispettivi tornei? Lo scorso anno nel singolare maschile a trionfare fu Andrey Rublev che sconfisse in tre set il danese Holger Rune. Ma l’albo d’oro del torneo monegasco è ricco di grandissimi nomi: dal signore della terra rossa, Rafael Nadal, ovviamente a Novak Djokovic. E c’è anche l’Italia con il grande trionfo di Fabio Fognini nel giorno della Santa Pasqua del 2019.

PROGRAMMA FINALI MONTECARLO DOMENICA 14 APRILE

Ore 12:00 – Finale doppio (Sky Sport Tennis)

Ore 15:00 – Finale singolare (Sky Sport Tennis)