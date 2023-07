Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Rousseau batte Lian e Yang nella finale dalla piattaforma

Cassiel Rousseau vince la finale della piattaforma 10 metri valida per i Mondiali di Fukuoka 2023. Storica medaglia d’oro per l’australiano, che batte i cinesi Lian e Yang mettendo fine all’egemonia della Cina sui 10 metri che durava dal 2017, vittoria di Tom Daley a Budapest. Rousseau non sbaglia l’ultimo tuffo chiudendo con 520.85 punti con poco più di 8 punti di vantaggio su Liu, 512.35, e 16 di vantaggio su Wang, 504.000. Gara di altissimo livello con gli inglesi Williams e Kotari giù dal podio nonostante delle prove quasi perfette, rispettivamente 499.10 e 497.35 punti, che anche solo nel Mondiale dello scorso anno sarebbero valse l’argento. Primo oro per l’Australia in questi mondiali a cui si aggiungono due argenti e un bronzo. Qui di seguito la classifica finale.

1. Rousseau (AUS) 520.85

2. Lian (CHN) 512.35

3. Wang (CHN) 504.00

4. Williams (GBR) 499.10

5. Kotari (GBR) 497.35

6. Sereda (UKR) 475.55

7. Zsombor-Murray (CAN) 468.00

8. Willars Valdez (MEX) 465.55

9. Souza Filho (BRA) 447.50

10. Anak Lises (MAS) 442.35

11. Kim (KOR) 405.85