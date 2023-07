Calendario tuffi Mondiali Fukuoka 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma da venerdì 14 a giovedì 27 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche molte carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, sia individuali che nel sincro. Si inizia con i tuffi da trampolino e piattaforma nella Fukuoka Prefectural Pool, per poi chiudere con lo spettacolo delle grandi altezze al Seaside Momochi Beach Park. La manifestazione godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di tuffi ai Mondiali di Fukuoka 2023.

Calendario tuffi Mondiali Fukuoka 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Venerdì 14 luglio

3.00-6.00 Trampolino 1m femminile – Preliminari

8.00-12.00 Tuffi Trampolino 1m maschile – Preliminari

Sabato 15 luglio

2.00-4.00 Sincro trampolino 3m maschile – Preliminari

5.30-7.00 Sincro piattaforma 10m misto – Finale

8.30-9.45 Trampolino 1m femminile – Finale

11.00-12.30 Sincro trampolino 3m maschile – Finale

Domenica 16 luglio

3.00-4.15 Sincro piattaforma 10m femminile – Preliminari

7.30-9.00 Trampolino 1m maschile – Finale

11.00-12.30 Sincro piattaforma 10m femminile – Finale

Lunedì 17 luglio

2.00-3.45 Sincro trampolino 3m femminile – Preliminari

5.30-7.15 Sincro piattaforma 10m maschile – Preliminari

8.30-9.45 Sincro trampolino 3m femminile – Finale

11.00-12.30 Sincro piattaforma 10m maschile – Finale

Martedì 18 luglio

3.00-5.45 Piattaforma 10m femminile – Preliminari

7.30-9.00 Piattaforma 10m femminile – Semifinale

11.00-12.30 Team Event 3m/10m misto – Finale

Mercoledì 19 luglio

2.00-4.45 Trampolino 3m maschile – Preliminari

8.30-10.00 Trampolino 3m maschile – Semifinale

11.00-12.30 Piattaforma 10m femminile – Finale

Giovedì 20 luglio

2.00-5.15 Trampolino 3m femminile – Preliminari

7.30-9.00 Trampolino 3m femminile – Semifinale

11.00-12.30 Trampolino 3m maschile – Finale

Venerdì 21 luglio

2.00-5.30 Piattaforma 10m maschile – Preliminari

8.30-10.00 Piattaforma 10m maschile – Semifinale

11.00-12.30 Trampolino 3m femminile – Finale

Sabato 22 luglio

8.30-10.00 Sincro trampolino 3m misto – Finale

11.30-13.00 Piattaforma 10m maschile – Finale

Martedì 25 luglio

4.30-5.45 Tuffi grandi altezze Donne – Round 1 e 2

7.00-8.30 Tuffi grandi altezze Uomini – Round 1 e 2

Mercoledì 26 luglio

5.00-6.13 Tuffi grandi altezze Donne – Round 3 e 4

Giovedì 27 luglio

5.00-6.30 Tuffi grandi altezze Uomini – Round 3 e 4