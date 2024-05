Tiro con l’arco, World Cup: azzurri dell’olimpico ai piedi del podio a Yecheon

Nella notte italiana sono andate in scena le prime gare della tappa di World Cup di tiro con l’arco a Yecheon. L’Italia maschile dell’arco olimpico si conferma comunque in grande forma, e dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi e l’argento ai recenti Europei, arriva fino alla sfida per il bronzo in Coppa del Mondo con un percorso da brividi. Matteo Borsani, Mauro Nespoli e Federico Musolesi battono infatti allo shoot off la Turchia (Gazoz, Tumer, Yildirmis) 5-4 (28-25), poi si ripetono ancora alle frecce di spareggio contro la Cina (Kao, Qi, Wang) 5-4 (29*-29). In semifinale la formazione azzurra deve piegarsi di fronte ai maestri della Corea del Sud (Kim W., Kim J., Lee) che sulla linea di tiro di casa chiudono il match sul 5-1. Gli azzurri si approcciano così alla sfida per il bronzo opposti al Canada (Peters, Wilson-Poyton, Xuereb) che parte meglio e si porta subito sul 2-0 (57-54). L’Italia pareggia nella volée successiva (56-52), ma si arrende nelle successive due tornate di frecce 57-56 e 57-55 dicendo addio alla medaglia.

La Corea del Sud (Jeon, Lim, Nam) eliminare ai quarti di finale la squadra femminile formata da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Le azzurre perdono 5-3 dopo aver battuto con lo stesso risultato il Messico (Ruiz, Valencia, Vazquez). Nella giornata coreana sono tornati in campo anche i compound per le eliminatorie individuali, dove le azzurre Elisa Roner e Marcella Tonioli vengono eliminate agli ottavi di finale. La prima batte 143-142 la statunitense Krahe ma poi si ferma contro la padrona di casa Han Seungyeon 146-142; la seconda batte 141-140 la singaporiana Loh, si ripete allo shoot off con la seconda del tabellone Shkolna 145-145 (10*-10) e infine viene sconfitta dalla statunitense Alexis Ruiz 143-139. Fuori al primo turno invece Francesca Aloisi sconfitta 145-139 dalla thailandese Maneesombatkul.

Nel maschile Michea Godano batte 144-140 l’australiano Wildman ma viene eliminato dal numero uno del tabellone Fullerton 146-143. Stesso percorso per Elia Fregnan dopo il 142-142 (10-9) con il messicano Mendez Ortiz e il 146-147 con l’iraniano Priyansh. Esce al primo scontro Marco Bruno, sconfitto 141-130 dall’israeliano Yamrom. Stanotte sarà il turno delle eliminatorie dei mixed team e quelle individuali dell’arco olimpico.