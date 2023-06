FIFA, organizzazione Mondiali 2030: posticipato il processo di candidatura

Posticipato l’avvio del processo di candidatura per l’organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2030. Il Consiglio FIFA ha approvato i requisiti di ospitalità e il relativo regolamento di gara sarà presentato per l’approvazione alla prossima riunione del Consiglio FIFA, prevista per settembre/ottobre 2023, con il successivo avvio ufficiale del processo di gara. Anche la nomina degli ospiti da parte del Congresso FIFA si sposterà dal terzo trimestre del 2024 al quarto trimestre del 2024.