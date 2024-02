Tiro con l’arco, Europei indoor Varazdin 2024: Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli oro nell’olimpico individuale

Anche nell’ultima giornata di gare è un’Italia che domina i Campionati Europei Indoor di tiro con l’arco a Varazdin. In Croazia gli azzurri alle 9 medaglie di ieri aggiungono altri 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi nelle gare individuali andate in scena quest’oggi. Ottime notizie dall’arco olimpico, dove a trionfare sono stati rispettivamente Tatiana Andreoli nella prova femminile e Mauro Nespoli in quella maschile. L’azzurra ha non ha lasciato scampo all’ucraina Anastasia Pavola che può solo pareggiare il secondo set e poi piegarsi in tutti gli altri (30-28, 30-29, 30-28) per il 7-1 finale; sul podio anche Lucilla Boari, che supera 7-1 la slovacca Denisa Barankova nella finalina per il bronzo. Nella gara maschile Mauro Nespoli vince allo shoot off 6-5 (10-9) la lunghissima lotta con l’israelino Itay Shanny. Niente podio per Alessandro Paoli, quarto dopo il ko in finale contro l’ucraino Mykhailo Usach 6-4.

Il terzo oro di giornata arriva da Elisa Roner, che nel compound dopo il successo nelle Indoor World Series si prende anche il titolo contnentale vincendo la finale tutta azzurra con Andrea Nicole Moccia. Nell’arco nudo Giuseppe Seimandi viene sconfitto in finale contro lo sloveno Gregor Dolar 6-2, mentre il bronzo è di Simone Barbieri, che batte lo svedese Erik Jonsson. Nel femminile argento per Cinzia Noziglia, arresasi contro l’arciera di San Marino Kristina Maria Pruccoli nella finale conclusa con il risultato di 6-4.