Tiro con l’arco, World Cup 2023: ad Antalya Elisa Roner conquista il bronzo nel compound

Storica medaglia di bronzo per Elisa Roner che, nella prima tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya, sale per la prima volta in carriera sul podio nel compound. Nella finale per il terzo posto l’atleta azzurra sconfigge la prima nella classifica mondiale, la britannica Ella Gibson, allo shoot off 144-144 (10-10*). Podio soltanto sfiorato, invece, per il mixed team composto da Roner e Marco Bruno, che chiude in quarta posizione dopo la sconfitta con la Malesia 157-157 (18-19).

Ad ogni modo Elisa Roner si rende protagonista di una grande impresa, battendo la numero uno del mondo Gibson, che l’anno scorso aveva vinto tre tappe su quattro e aveva concluso con l’argento nella finalissima della competizione andata in scena in Messico. Ottima partenza da parte dell’arciera italiana, che va in vantaggio 28-27, ma la britannica ristabilisce subito l’equilibrio sul 29-28; nella terza volée nessuno riesce a prevalere (29-29). Le ultime sei frecce fissano il punteggio sul 30-30, così si va allo shoot off: entrambe le frecce colpiscono il 10, ma quella di Roner è più vicina al centro. In precedenza l’azzurra aveva perso la semifinale contro la campionessa in carica del circuito Sara Lopez (COL) 146-144.

Per quanto riguarda la gara mista con Marco Bruno e la stessa Elisa Roner, arriva una sconfitta allo shoot off contro la Malesia di Mat Salleh e Mazuki nella sfida che vale il bronzo con il risultato di 157-157 (18-19).