Atp Banja Luka 2023: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 21 aprile con Djokovic

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Banja Luka 2023 della giornata di venerdì 21 aprile. Sulla terra rossa bosniaca vanno in scena i quarti di finale della competizione che si apriranno sul centrale con la sfida tra lo slovacco Alex Molcan ed il serbo Laslo Djere. A seguire sarà la volta del padrone di casa Damir Dzumhur contro il russo Andrey Rublev, mentre nel pomeriggio il numero uno del mondo Novak Djokovic sarà protagonista del derby contro Dusan Lajovic. In serata, invece, l’ultimo serbo presente in tabellone Miomir Kecmanovic affronterà il vincente del match tra il romeno Radu Albot e il ceco Jiri Lehecka. Ecco il programma dei quarti di finale di venerdì 21 aprile del torneo di Banja Luka.

CENTRE COURT

Dalle ore 11:00 – Molcan vs Djere

Non prima delle ore 13:00 – Dzumhur vs Rublev

Non prima delle ore 15:00 Djokovic vs Lajovic

A seguire – Kecmanovic vs Albot OR Lehecka