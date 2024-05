Tiro a segno, Europei Osijek 2024: Bonazzi e Gambaro migliori azzurri nella carabina 50 metri 3 posizioni

Edoardo Bonazzi è il migliore degli azzurri nella carabina libera 50 metri tre posizioni maschile agli Europei di tiro a segno in corso di svolgimento a Osijek, in Croazia. Sono iniziate oggi le gare dalla lunga distanza e tra gli uomini l’oro va a Jon-Hermann Hegg (Norvegia), che ha battuto l’ucraino Serhiy Kulish nella finale a due per 1.2 punti. Il bronzo va invece allo slovacco Patrik Jany, che ha battuto allo shoot-off il ceco Petr Nymbursky. C’erano in palio due pass olimpici posto nazione e il primo è andato alla Francia grazie al quinto posto di Lucas Bernard Denis Kryzs, mentre è la Croazia a staccare l’altro pass, guadagnato da Miran Maricic che è giunto in undicesima posizione, eliminato dunque nelle qualificazioni in cui si è fermato come detto Bonazzi, miglior italiano con il diciannovesimo posto, mentre sono decisamente più attardati gli altri azzurri Simon Weithaler, Riccardo Armiraglio e Lorenzo Bacci.

Per quanto riguarda la gara femminile, le tre azzurre al via faticano tanto e vengono estromesse sia dalla finale a otto che dalla top-20: ventisettesimo posto nelle qualificazioni per Barbara Gambaro, Sofia Ceccarello è invece diciottesima e Martina Ziviani ha chiuso la propria gara nella carabina libera 50 metri tre posizioni femminile in settantesima posizione. La vittoria è andata a Chiara Leone, portacolori della svizzera, argento alla polacca Julia Ewa Piotrowska, bronzo all’altra elvetica Emely Jaeggi.