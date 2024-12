Federico Nilo Maldini centra un altro successo in una stagione straordinaria, culminata con la medaglia d’argento di Parigi: il bolognese, infatti, si impone anche nel Campionato d’inverno di Milano nella pistola 10 metri battendo di misura il talentuoso Liang Xi Savorani. Il piemontese di nascita di origini cinesi impone da subito un ritmo altissimo alla contesa, con Maldini che ha dovuto faticare e non poco per ricucire lo strappo e alla fine imporsi con 238.5, appena quattro decimi di punto meglio rispetto al giovane avversario. Alle spalle dei due principali contendenti un’altra sorpresa, Tommaso Chelli (Fiamme Gialle), che ha preceduto i compagni di squadra Matteo Mastrovalerio, quarto, e la prima delle donne, Sara Costantino, quinta.