Tennistavolo, preolimpico Sarajevo 2024: Bobocica si arrende ai quarti dello stage 2

Mihai Bobocica lotta come un leone ma si arrende ai quarti di finale dello stage 2 al torneo di Qualificazione Olimpica di Sarajevo, in Bosnia, per quanto riguarda il singolare europeo di tennistavolo. In palio c’era oggi un pass olimpico per il finalista, che non verrà però agguantato – per il momento – dall’Italia. Il numero 81 del ranking mondiale, infatti, ha perso per 4-2 (11-9, 7-11, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12) contro lo spagnolo Alvaro Robles, testa di serie numero uno di questo tabellone per guadagnare la carta in ottica Parigi 2024. Lo stesso Bobocica tornerà ora in campo insieme a Giorgia Piccolin, Debora Vivarelli e Niagol Stoyanov nel tabellone dello stage 3, con in palio altri tre pass maschili e altrettanti femminili per le Olimpiadi.

Bobocica ha davvero dato spettacolo questa sera, recuperando da 3-6 a 9-6 nel primo set e poi sul 10-7 ha sfruttato il terzo set-point. Nel secondo parziale Robles dal 4-4 ha trovato quattro punti in fila e ha chiuso alla seconda opportunità. Stesso punteggio di 11-7, a per l’azzurro, nel terzo parziale. Dopo la pausa, lo spagnolo ha dominato il quarto parziale e poi anche il quinto in modo davvero netto, si lotta nel sesto parziale, con Bobocica sul 10-8 con due palle set per andare al settimo e decisivo set, invece c’è la rimonta dell’iberico che chiude i giochi sul 4-2.